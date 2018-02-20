В Нижнем Тагиле осудили пьяного водителя маршрутки, сбившего насмерть пенсионерку-инвалида

Ленинский районный суд вынес приговор 50-летнему местному жителю Олегу Л., который 11 сентября прошлого года на маршрутной «Газели» совершил наезд на пожилую женщину. Трагедия произошла на парковке возле дома № 40 по улице Верхняя Черепанова. От полученных травм 83-летняя женщина, передвигавшаяся при помощи ходунков, скончалась в машине скорой помощи. Водитель от прохождения медосвидетельствования отказался. Уголовное дело было возбуждено по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Суд приговорил Олега Л. к двум годам и восьми месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок 2,5 года.

Приговор в законную силу не вступил.