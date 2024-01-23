В Нижнем Тагиле осудили продавщицу, которая нашла чужую банковскую карту, потратила с неё 800 рублей, а штраф получила 40 000 рублей

В Нижнем Тагиле Пригородный районный суд вынес приговор 45-летней жительнице посёлка Черноисточинск, которая воспользовалась чужой банковской картой в личных целях.

Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре 2023 года женщина, находясь на своём рабочем месте в торговом зале супермаркета «Магнит» в районе посёлка Черноисточинск, обнаружила чужую банковскую карту Сбербанка с функцией бесконтактной оплаты. Обвиняемая решила присвоить найденную карту себе и потратить деньги, находясь в этом же магазине. Женщина совершила покупки на сумму 823 рубля, тем самым украв денежные средства с чужого банковского счёта. Позже на неё было заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

В итоге суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.