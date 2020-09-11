В Нижнем Тагиле осудили мужчину, убившего собутыльника из-за ревности

Дзержинский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 53-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве собутыльника. Как сообщили АН «Между строк» в прокуратуре района, трагедия произошла 25 декабря 2019 года в доме на улице Ильича. Компания из двух мужчин и одной женщины распивала алкогольные напитки.

«В ходе застолья между мужчинами произошла ссора на почве ревности, в результате которой подсудимый нанёс не менее трёх ударов кулаком потерпевшему, после чего взял кухонный нож и нанёс последнему ещё не менее девяти ударов в грудную клетку и левую руку. От полученных травм мужчина скончался на месте. Присутствующая при данных действиях женщина покинула место происшествия, а подсудимый лёг спать», — рассказали в надзорном ведомстве.

Отмечается, что мужчина ранее уже был судим за убийство и отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет. В ходе рассмотрения уголовного дела по существу подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично. Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.