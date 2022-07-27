В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который сорвал с женщины золотой браслет, а потом потерял его

В Нижнем Тагиле вынесли приговор мужчине, обвиняемому в грабеже. По версии следствия, в мае 2022 года мужчина сорвал браслет с незнакомой женщины в баре и убежал. Потерпевшая оценила ущерб в 27 тысяч рублей. В полиции на мужчину завели уголовное дело, пишет ИА «Все новости».

В прокуратуре Дзержинского района сообщили, что мужчина сорвал браслет с незнакомой женщины, чтобы купить себе алкоголь. После он обратился в ближайший ломбард, чтобы сдать награбленное. Оценщик обратил внимание, что на браслете не хватало звеньев, предположил, что изделие украденное, и попросил мужчину покинуть ломбард. Нетрезвый грабитель вышел на улицу, продолжил гулять по району и по пути потерял браслет. В этот момент сотрудники полиции задержали подозреваемого, подходящего по описанию потерпевшей.

Дзержинский суд приговорил обвиняемого к 1 году и 4 месяцам колонии строгого режима. Решение вступило в законную силу.