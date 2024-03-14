В Нижнем Тагиле осудили мужчину, который нашёл и присвоил себе самодельное ружьё

Пригородным районным судом Свердловской области вынесен приговор в отношении местного жителя за незаконное хранение огнестрельного оружия. Следствием установлено, что ещё осенью 1980 года в лесном массиве Алапаевского района мужчина нашёл и присвоил себе нестандартное гладкоствольное оружие, переделанное самодельным способом из охотничьего ружья.

«Найденное огнестрельное оружие подсудимый принёс домой, где незаконно, не имея соответствующего на то разрешения, хранил его вплоть до ноября 2023 года, пока оружие не было обнаружено и изъято сотрудниками полиции в ходе проводимого оперативно-профилактического мероприятия “Арсенал”», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе суда.

Учитывая характер и степень общественной опасности содеянного, а также данные о личности подсудимого, приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок один год. Кроме этого, суд постановил изъятое оружие уничтожить.