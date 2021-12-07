В Нижнем Тагиле осудили мошенника, предлагавшего знакомым вложиться в бентонит 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор местному жителю, который предлагал знакомым вложиться в бентонит (природный глинистый минерал).

По версии следствия, с октября 2017 года по май 2019 года осуждённый обращался к своим финансово обеспеченным знакомым с предложениями инвестировать денежные средства в несуществующий бизнес-проект, связанный с закупом и реализацией бентонита. Также он просил одолжить деньги под проценты для вложения в этот «бизнес», при этом мужчина не собирался отдавать долги, отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.

Тагильчанин признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В общей сложности мошенник на доверчивости восьми граждан заработал свыше 4,6 млн рублей. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших похищенные средства. Приговор не вступил в законную силу.