В Нижнем Тагиле осудили двух местных жителей, торговавших контрафактными сигаретами

В Нижнем Тагиле вынесли приговор двум местным жителям, обвиняемым в приобретении, хранении и перевозке немаркированного табака. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, у 27-летнего и 35-летнего осуждённых полицейские изъяли более 98 тысяч пачек сигарет стоимость свыше 8 млн рублей.

«Выявили противоправное деяние сотрудники УФСБ по Свердловской области совместно с полицейскими в ходе реализации оперативной информации. По данному факту следственным управлением МУ МВД России “Нижнетагильское” было возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 171.1 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела было установлено что родные братья уроженцы одной из бывших союзных республик в период с лета 2020 по январь 2022 года на арендованной автомашине марки “Газель” привозили с рыночного комплекса, расположенного в Екатеринбурге контрафактные сигареты. Приобретали товар за наличные денежные средства. Далее приобретённую продукцию привозили и хранили гараже в районе ГЭК “Ракета”, до момента её развоза по торговым точкам Нижнего Тагила. С учётом всех расходов от реализации нелегальных сигарет обвиняемые получали доход более 70 000 рублей в месяц. О том, что табачная продукция, является контрафактной, обвиняемые знали, поскольку она была без документов, и на части табачных изделий не было специальных марок, а также её реальная стоимость была дешевле», — рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Суд назначил 27-летнему фигуранту наказание в виде 2,5 лет принудительных работ с удержанием в доход государства 20% заработной платы, а 35-летнему соучастнику — 2 года 4 месяца принудительных работ с удержанием 20% заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.