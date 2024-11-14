В Нижнем Тагиле оставленная без присмотра полуторагодовалая девочка отравилась таблетками

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила организовала проверку в связи с поступлением в учреждение здравоохранения полуторагодовалого ребёнка с признаками отравления лекарственными препаратами. По предварительной информации, девочка поступила в приёмный покой детской горбольницы утром 13 ноября. Малышку привезла её 25-летняя мама. По словам женщины, пока она занималась домашними делами, не заметила, как дочка достала таблетки и наглоталась их. Девочку госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

«Семья, в которой воспитывается ребёнок, состоит на профилактическом учёте в органах системы профилактики как находящаяся в социально опасном положении в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних», — отметили в надзорном ведомстве.

Также будет дана оценка деятельности органов системы профилактики на предмет эффективности работы с указанной семьёй с целью предотвращения правонарушений в отношении несовершеннолетних. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.