В Нижнем Тагиле осталось только 8 роскошных автомобилей. В 2021 году их было 275

В Нижнем Тагиле зарегистрировано всего 8 машин стоимостью более 10 млн рублей, владельцы которых платят «налог на роскошь». Количество автомобилей, относящихся к дорогостоящим, за год сократилось в 34 раза, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на Федеральную налоговую службу.

Список легковых авто, к которым применяют повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога, ежегодно утверждает Минпромторг. На 2022 год в перечень попали машины стоимостью от 3 млн рублей, но с учётом поправок, внесённых в Налоговый кодекс, более высокая ставка теперь применяется только на машины дороже 10 млн рублей. За последние несколько лет цены на автомобили в стране выросли примерно на 80%. Из-за этого «роскошными» по старому закону стали считаться некоторые модели Kia, Peugeot, Honda, Mazda, Nissan, Skoda, Hyundai и даже отечественные машины.

В 2021 году парк люксовых авто тагильчан насчитывал 275 единиц. В сумме владельцы выплатили налогов на 5,4 млн рублей. Теперь им нужно будет отдать в госказну 1 млн 116 тысяч рублей. В их числе собственники Bentley Bentayga (на вторичном рынке стоимость колеблется от 12 до 60 млн рублей), Ferrari 812 Superfast (23–50 млн рублей), Porsche Panamera (2–15 млн рублей), Mercedes Benz Gelandewagen AMG 63 (5–41 млн рублей) и Land Rover Range Rover (430 тысяч — 15 млн рублей).