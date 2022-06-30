В Нижнем Тагиле ослеплённый солнцем водитель устроил ДТП с пятью авто 

В Нижнем Тагиле 29 июня произошло массовое ДТП на улице Индустриальной. В результате аварии повреждения получили 4 легковых автомобиля и автобус марки ПАЗ.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 19-летний водитель Ford Focus двигался по улице Индустриальной. Его ослепило солнце, из-за чего он не увидел, как перед железнодорожным переездом остановились автомобили, и врезался в них. В результате аварии Ford Focus, Mitsubishi Airtrek, Renault Megane, Chevrolet Cruze и рейсовый автобус ПАЗ получили механические повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

Стаж вождения предполагаемого виновника аварии составляет 1 год. Все водители, участвующие в ДТП, в момент аварии были трезвы.