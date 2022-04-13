В Нижнем Тагиле оштрафовали водителя, который предложил взятку сотруднику ГИБДД

В Пригородном суде вынесли приговор жителю Невьянска, который пытался дать взятку остановившему его инспектору ДПС из Нижнего Тагила. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пригородного района.

24 ноября 2021 года 50-летнего мужчину, который находился за рулём Toyota Camry и двигался по трассе Екатеринбург — Серов, остановили сотрудники ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское». В ходе проверки выяснилось, что у водителя нет страховки. Инспектор начал составлять на него административный протокол.

Мужчине грозил штраф в размере 800 рублей. Пытаясь сэкономить и избежать наказания, водитель решил откупиться от госавтоинспектора и положил возле рычага переключения передач служебного автомобиля 500 рублей.

Факт дачи взятки должностному лицу был задокументирован полицейскими. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество, то есть покушение на дачу взятки должностному лицу лично в размере, не превышающем десяти тысяч).

В рамках судопроизводства подсудимый полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

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