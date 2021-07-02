В Нижнем Тагиле оштрафовали 13 родителей, чьи дети находились на водоёмах без присмотра

В Нижнем Тагиле с момента установления жаркой погоды за нахождение детей у воды без присмотра были оштрафованы 13 родителей, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Сотрудники полиции совместно со специалистами Центра защиты населения проводят рейды, направленные на профилактику несчастных случаев на воде среди несовершеннолетних.

«Проводятся разъяснительные беседы с подростками, находящимися без присмотра, и с родителями, находящимися на водоёмах совместно с детьми. Полицейские предупреждают, что необходимо быть предельно осторожными во время нахождения в местах купания. Родителям полицейские объясняют, что необходимо контролировать своих детей во время нахождения в воде и соблюдать все правила безопасного поведения», — рассказали в ведомстве.

В полиции напоминают, что родители, которые допустили нахождение детей у воды без присмотра, могут быть оштрафованы по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Отметим, с начала мая в Свердловской области утонуло 34 человека, из них 9 — дети. По данным МЧС, с начала весеннего пожароопасного периода было составлено уже свыше 1000 протоколов на несознательных граждан.