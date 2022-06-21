В Нижнем Тагиле организующую питание школьников компанию оштрафовали за слойки с пальмовым маслом и тараканов на кухне 

В Нижнем Тагиле Роспотребнадзор провёл проверку в столовой и пищеблоке школы № 87 на Вагонке, где выявил много нарушений. Как сообщает Telegram-канал «Лампа», столовую обслуживает ООО «Комбинат общественного питания», которое зарегистрировано в Полевском и работает в более 20 школах и детских садах Нижнего Тагила.

Ревизоры установили, что детей кормили порциями котлет меньше нормы — 83 грамма вместо 100. Питание не соответствовало утверждённому меню, кроме того, дети могли купить слойки с сахаром, в составе которых присутствовали пальмовое масло и пищевая добавка Е-202 (сорбат калия), хотя их использование в питании подрастающего поколения запрещено. В неработающем холодильнике был найден таракан, продукты хранились на полу, столы и окна были грязные.

Нарушения нашли и в детских садах МАДОУ «Детство» и «Гармония», которые также обслуживает «Комбинат общественного питания». В них обнаружили просроченный сыр.

Компании «Комбинат общественного питания» был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Однако её руководство, не согласившись с этим требованием, обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой о снижении штрафа либо замене на предупреждение. Бизнесмены сослались на тяжёлое финансовое положение, при этом никаких доказательств в его подтверждение не представили.

В результате суд отказал в удовлетворении требований предприятия из-за того, что оно неоднократно привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений и систематическое нарушение техрегламента.