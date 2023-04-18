В Нижнем Тагиле определились главные организаторы школьного питания

Администрация Нижнего Тагила определила, кто займётся организацией школьного питания в городе, и заключила несколько контрактов на общую сумму около 870 млн рублей до конца ноября 2025 года.

Самый большой объём у ООО «Комбинат общественного питания» из Полевского, которое ранее уже работало в Нижнем Тагиле. Комбинат будет обслуживать 22 образовательных учреждения: горно-металлургическую школу, лицей, а также школы № 1, 10, 21, 25, 44, 50, 64, 71, 90, 4, 7, 8, 13, 35, 36, 38, 41, 55, 70, 77. Ему достались контракты на сумму 257 млн и 246 млн рублей.

Напомним, в прошлом учебном году в школах, которые обслуживает эта компания, не раз возникали скандалы из-за отравления детей. Осенью 2022 года в школе № 1 Роспотребнадзор выявил множество нарушений, из-за которых возникла инфекция, школьники были отправлены на дистанционное обучение. Также «Комбинату общественного питания» был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ещё одна компания, с которой администрация заключила контракт, — ООО «ОМС-Лечебное питание», зарегистрированное в Химках. Предприятие будет обслуживать 15 школ: № 12, 144, 3, 45, 56, 34, 80, 81, 66, 75/42, 49, 6, 65, 138, Центр образования № 1. Стоимость контракта составила 346,6 млн рублей, оказывать свои услуги компания будет до 30 ноября 2025 года.

В школе № 58 отвечать за питание учеников будет индивидуальный предприниматель Евгения Розенбах. На это предусмотрено 18,5 млн рублей.

Отметим, что последние годы школьников в Нижнем Тагиле обеспечивают питанием не непосредственно столовые, а частные компании. В их ведении находится не только полный цикл производства, но и материально-техническое состояние оборудования, пищеблоков и самих помещений для приёма еды.