В Нижнем Тагиле определили подрядчика для ремонта дворовой территории на Лебяжке

Компания «Уралстройкомплекс» в апреле приступит работам по комплексному благоустройству внутриквартальной территории на Лебяжке — по итогам аукциона компания признана победителем, в ближайшие дни с ней будет заключён контракт на сумму 34,9 млн рублей на выполнение ремонта двора по улице Ермака, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61 и улице Лебяжинская 30, 32, сообщается на сайте администрации Нижнего Тагила.

В перечень работ по контракту входит ремонт проездов, устройство наружного освещения, установка скамеек и урн, обустройство тротуаров, расширение парковок, планировка и оборудование зон отдыха. Проект предусматривает интересы и пожелания тагильчан разных возрастов и готовился при их непосредственном участии. В районе дома № 61 по улице Ермака устроят многофункциональную спортивную площадку, перед домами №№ 47, 53 установят качели и игровые аттракционы для малышей, рядом с домом № 51 смонтируют гимнастическую сетку, велопарковку и уличные тренажёры, где смогут проводить активный досуг подростки. Для общения пожилых людей разобьют небольшой сквер с лавочками, беседками и теневыми навесами.

«На этапе подготовки жители активно участвовали в его обсуждении, вносили коррективы, постарались учесть опыт других, ранее отремонтированных, территорий. Особое внимание уделялось озеленению двора. Решено, по максимуму сохранить все имеющиеся зелёные насаждения. Предусмотрено кронирование деревьев, выборочно сносить старые берёзы и тополя будут только в случае, если они мешают производству работ», - отметила директор управляющей компании «Ермак» Анна Микрюкова.

Мероприятия по реконструкции дворов в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» идут по программе «Формирование современной городской среды».

План реконструкции дворовой территории, объединяющей девять многоквартирных домов, размещён в офисе управляющей компании, чтобы каждый мог прийти и убедиться в точности его реализации. Жители квартала также будут принимать участие в контроле качества и следить за ходом работ. Для того, чтобы жильцы имели возможность постоянно находиться на связи с исполнителями, создана группа, в которую вошли активисты советов МКД, представители подрядной организации, специалисты УК и управления жилищного и коммунального хозяйства администрации города.