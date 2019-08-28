В Нижнем Тагиле Opel врезался в скорую помощь, которая ехала на вызов (ВИДЕО)

Около 9 часов утра 28 августа на пересечении улицы Ильича и Восточного шоссе столкнулись Opel и автомобиль скорой помощи, сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил». Как видно на записи с авторегистратора, карета скорой помощи с включёнными проблесковыми маячками двигалась по Восточному шоссе в направлении проспекта Вагоностроителей и в это время ей наперерез выехал Opel. Водитель легковушки пытался уйти от столкновения, но зацепил левую заднюю часть «Газели». От удара оба автомобиля развернуло на полосу встречного движения. В отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила заявили, что ДТП обошлось без пострадавших. Степень вины каждого участника будет установлена позже.