В Нижнем Тагиле ОМОН задержал отца-педофила

В Нижнем Тагиле сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОНа Росгвардии задержали 30-летнего местного жителя, обвиняемого в педофилии. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в силовых структурах.

По версии следствия, мужчина надругался над своей 11-летней дочерью ещё в конце мая. Заявление в полицию на безработного тагильчанина написала его бывшая жена, когда узнала о произошедшем.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы до 20 лет.