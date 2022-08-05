В Нижнем Тагиле олимпийские чемпионы провели мастер-классы для юных спортсменов

Сегодня, 5 августа, в Нижнем Тагиле в ФОК «Президентский» олимпийские чемпионы и именитые спортсмены России провели мастер-классы для юных воспитанников спортшкол города. Среди приглашённых гостей были многократный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы пловец Александр Попов, двукратный олимпийский чемпион по боксу, чемпион мира и Европы Олег Саитов, бронзовый призёр Олимпийских игр по греко-римской борьбе, чемпион мира, неоднократный призёр чемпионатов мира Александр Третьяков, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, чемпионка мира и Европы Ольга Глацких, серебряный и бронзовый призёр чемпионата мира, 3-кратный серебряный призёр чемпионата России хоккеист Сергей Гусев и обладатель Кубка Гагарина нападающий хоккейного клуба «Югра» Артём Железков.

«Мы все представители разных видов спорта. Но объединяют нас всех три вещи: дружба, уважение, стремление к совершенству. Мы сегодня здесь, чтобы поделиться с вами опытом, какими-то советами, которые помогут вам добиться результатов. В вашем лице мы хотели бы поздравить всех жителей города с 300-летием», — сказал пловец Александр Попов.

Во время ответа на вопрос журналистов бывший хоккеист, а ныне менеджер хоккейного клуба «Югра» Сергей Гусев высказался по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований и мотивации юных воспитанников спортшкол продолжать заниматься спортом.

«Я считаю, что детям нужно продолжать заниматься спортом несмотря ни на что, ведь рано или поздно ситуация наладится и всё вернётся в своё нормальное русло. А то, что сейчас творится в Европе, это они там просто п****и (представители нетрадиционной сексуальной ориентации. — Прим. ред.)», — заявил Сергей Гусев.

После пресс-конференции и церемонии открытия спортсмены разошлись по спортивным площадкам и провели мастер-классы. Чемпионы поделились с воспитанниками спортшкол опытом выступления на соревнованиях высшего уровня, рассказали о мотивации заниматься спортом и обсудили множество профессиональных вопросов в неформальной обстановке. По завершении мастер-классов все желающие могли получить автографы приглашённых звёзд большого спорта.

Спортсмены посетили Нижний Тагил по приглашению главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который сам является мастером спорта СССР по плаванию и хорошо знаком со многими чемпионами. Спортсмены поздравили тагильчан с предстоящим 300-летним юбилеем города и пожелали юным воспитанникам спортшкол профессиональных успехов.