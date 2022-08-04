В Нижнем Тагиле олимпийские чемпионы проведут мастер-классы для детей

В ФОК «Президентский» на Уральском проспекте, 65 в Нижнем Тагиле спортсмены мирового уровня 5 августа проведут мастер-классы по плаванию, боксу, художественной гимнастике, греко-римской борьбе и хоккею для воспитанников спортивных школ. Спортивный праздник станет подарком юным тагильчанам к юбилею Нижнего Тагила, отмечают в пресс-службе мэрии.

В Нижний Тагил приедут заслуженный мастер спорта СССР по плаванию Александр Попов, мастер спорта по боксу Олег Саитов, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, мастер спорта по греко-римской борьбе Александр Третьяков, мастер спорта по художественной гимнастике, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, чемпионка Европы Ольга Глацких, серебряный призёр чемпионата мира по хоккею, мастер спорта Сергей Гусев и воспитанник спортивной школы по хоккею «Спутник», чемпион России Артём Железков.

Мастер-классы пройдут с 12:00, а с 13:00 до 14:00 запланированы автограф-сессия и фотосессия с маленькими спортсменами.