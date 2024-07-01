В Нижнем Тагиле около половины маркетологов недовольны своей зарплатой

В Нижнем Тагиле 44% маркетологов недовольны уровнем своей зарплаты и уже поставили перед начальством вопрос о прибавке, следует из данных опроса сервиса SuperJob.

Следом за маркетологами в рейтинге неудовлетворённости своими доходами идут логисты — 37% из них попросили руководство поднять зарплату. На третьем месте дизайнеры — 34%.

Уже обратился за прибавкой каждый третий офис-менеджер, а ещё 45% планируют сделать это в ближайшее время. О том, что пойдут к начальству требовать повышения зарплаты в ближайшее время, заявили также кладовщики (54%) и секретари (52%).

Считают себя достойными зарабатывать больше, но не решаются вести переговоры 41% операторов колл-центров, 39% учителей и 33% юристов. Свою нерешительность они обосновывают тем, что не рассчитывают на положительное решение вопроса.