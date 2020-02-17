В Нижнем Тагиле охранника больницы осудили за кражу телефона у пациентки

Тагилстроевский райсуд Нижнего Тагила вынес приговор 67-летнему охраннику ЦГБ № 4, который обвинялся в краже сотового телефона у пациентки. Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на помощника прокурора Наталью Евдокимову, в конце августа 2019 года в травматологическое отделение больницы доставили пострадавшую в ДТП женщину. Подсудимый помогал транспортировать пациентку на кресле-каталке по больнице для проведения диагностических процедур. В какой-то момент мужчина заметил, что пострадавшая оставила свой телефон стоимостью 13 тысяч рублей на кушетке в смотровом кабинете, и забрал его себе. А после того, как женщина обнаружила пропажу, вместе с полицейскими изображал активное участие в поисках гаджета.

Когда сыщикам всё же удалось доказать причастность охранника к пропаже телефона, мужчина дал признательные показания и возместил ущерб. Суд учёл, что пенсионер воспитывает двух несовершеннолетних детей, и приговорил его к обязательным работам. С работы его увольнять не стали.