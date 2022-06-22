В Нижнем Тагиле ограждения для подъездной дороги к новому мосту через пруд изготовят осуждённые ИК-12

В Нижнем Тагиле 30 осуждённых исправительной колонии № 12 работают над изготовлением ограждений для подъездной автодороги к новому мосту через Тагильский пруд. Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, заказ на три километра забора исправительное учреждение получило от мэрии.

Ограждения изготавливаются из металлических квадратных труб и свариваются полуавтоматической сваркой. Окрашивают конструкции атмосферостойкой краской. ИК-12 уже отгрузила первую партию заказчику.

Напомним, мост через Тагильский пруд соединит два берега — со стороны ГГМ и со стороны Свердловского шоссе. Его длина составит 434 метра, ширина — 24,8 метра. Генподрядчиком объекта стала московская компания «АльмакорГруп». Часть работ передана в субподряд МУП «Тагилдорстрой». На строительство моста ушло более 4 млрд рублей. Работы должны быть завершены к августу 2022 года, перед 300-летием Нижнего Тагила.