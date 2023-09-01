В Нижнем Тагиле одного из лучших врачей-педиатров оштрафовали по статье «Возбуждение ненависти или вражды» за оскорбление силовика

В Нижнем Тагиле на 66-летнего врача-педиатра Городской инфекционной больницы Валентину Кондратович завели административное дело по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за оскорбление силовика.

Как рассказал редакции АН «Между строк» источник, знакомый с ситуацией, конфликт между врачом и представителем правоохранительных органов произошёл этим летом в стенах медучреждения. Будучи в гражданской одежде, мужчина привёз в больницу 8-летнюю дочь, у которой поднялась температура. Девочку приняли, ей оказали первую помощь. Оставшись недовольным, мужчина начал снимать происходящее в больнице на камеру и махать «корочками» сотрудника одного из силовых ведомств.

«Это было лето, было жарко, и была очень тяжёлая смена, дежурный врач был один. Все боксы были переполнены тяжелейшими больными, причём поступали маленькие дети. Первая помощь девочке, которую привёз отец, была оказана в течение 15 минут. У них была температура, они приехали в больницу самостоятельно. Они пришли не в своё отделение, но врач всё равно оказал первую помощь. Им дали суспензию от температуры и сбили её. После этого врач вернулась к другим больным, но отец девочки достал телефон и начал снимать, спрашивая, почему его ребёнка не принимают», — рассказал источник.

По мнению собеседника редакции, Кондратович физически не могла оперативно принять девочку. Но мужчина стал вести себя агрессивно и требовал, чтобы к его ребёнку было больше внимания со стороны медиков.

«Ему пытались объяснить, что возможности бросить остальных детей в тяжёлом состоянии нет, ведь его девочке стало легче, температуру сбили. Спокойно попросили немного подождать, но он начал спорить. В итоге из-за всего конфликта врач не выдержала и сорвалась. Она сказала: “Понаехали тут из стран ближнего зарубежья и качаете свои права”. Это, по всей видимости, и послужило поводом для написания заявления», — поделился собеседник АН «Между строк».

В минувшую среду Тагилстроевский районный суд назначил Валентине Кондратович наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Валентина Кондратович имеет большой стаж работы в медицине, окончила Ленинградский медицинский институт в 1982 году. По отзывам коллег и пациентов, является одним из лучших специалистов в городе.