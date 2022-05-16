В Нижнем Тагиле очередными жертвами телефонных мошенников стали 63-летняя пенсионерка и 28-летняя сотрудница стоматологии

В Нижнем Тагиле 63-летняя пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и перевела злоумышленниками 600 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», женщине позвонила неизвестная и представилась следователем следственного управления. Она убедила пенсионерку в том, что с её банковского счёта пытаются снять деньги.

Так, мошенница сообщила, что к ним в банк обратился гражданин с документами на снятие денежных средств, принадлежащих пенсионерке. Но женщина засомневалась, на что аферистка сказала, что заявительница стала жертвой мошенников и ей необходимо сохранить свои денежные средства, имеющиеся на счетах, переведя их в «центральный банк». После этого разговора с потерпевшей связался молодой человек, который также представился представителем банка. Он продиктовал абонентские номера, на которые нужно было перевести деньги через терминал суммами по 15 тысяч рублей.

Ещё одной жертвой телефонных мошенников стала 28-летняя сотрудница стоматологического кабинета, которая отдала 100 тысяч рублей. Ей позвонила неизвестная и представилась сотрудником банка. Она сообщила, что мошенники пытаются оформить кредит путём замены номера телефона и, чтобы зайти в личный кабинет банка, необходимо создать новую заявку на выдачу кредита.

Девушка зашла в свой личный кабинет и оформила в нём кредит. Когда на счёт заявителя поступили деньги, мошенница пояснила, что теперь данный кредит нужно погасить, чтобы все денежные средства перешли на безопасный счёт. Для этого мошенница продиктовала номер счёта, на который нужно перевести деньги, и попросила прислать скриншот о выполненном переводе. Сделав всё, о чём её просили, потерпевшая увидела, что мессенджер заблокирован, и поняла, что её обманули.

Чтобы донести информацию об уловках мошенников и обезопасить тагильчан от новых подобных случаев, сотрудники полиции проводят разъяснительные беседы на предприятиях и в организациях Нижнего Тагила. Также правоохранители советуют игнорировать входящие звонки с незнакомых номеров и не доверять информации о каких-либо действиях по карте, полученной в телефонном разговоре от незнакомцев.