В Нижнем Тагиле оценили качество автомобильных дорог после зимы

19 апреля в эфире телеканала «Тагил ТВ» выступил заместитель председателя городской комиссии по сезонному осмотру автодорог Руслан Пшизов. Он отчитался о состоянии дорожной сети Нижнего Тагила, а также рассказал о предстоящих работах по её восстановлению.

«В этом году осмотр дорог мы начали проводить сравнительно рано. Во-первых, из-за погодных условий, во-вторых, из-за негативного опыта прошлых лет, когда имело место серьёзное затопление целых участков дорог. Для нас было важно оценить качество работы той системы, которую мы выстроили, опираясь на прошлогодние ошибки. Могу вспомнить улицы Береговая-Ударная, Алтайская, Цементная, Верхняя Черепанова и другие. Это не все объекты, таковых у нас около 11», — рассказал Руслан Пшизов.

Зампредседателя отметил, что в этом году затопление на некоторых проблемных участках происходило снова, однако на их устранение ушло значительно меньше времени: вместо нескольких дней специалисты тратили несколько часов.

Руслан Пшизов коснулся и темы уборки снега. Он заявил, что, несмотря на положительную динамику в сравнении с последними годами, объём проводимых работ всё ещё недостаточный.

«В этом году было вывезено с территории города порядка 130 тысяч тонн снега. Это больше, чем в предыдущие годы, но всё равно недостаточно. В советское время, например, у нас был план такой: 60% снега мы вывозим, 20% выкидываем за пределы проезжей части и 20% оставляем в валах на второстепенных улицах. В одно время я сбрасывал больше 100 тысяч тонн снега за сезон в реку Вязовку, но сейчас это незаконно, поэтому мы вывозим его на снежную свалку», — заявил чиновник.

Осмотр дорожного покрытия в этом году, по словам Пшизова, тоже показал положительную динамику по сравнению с прошлыми годами. Среди проблемных мест он отметил Черноисточинский тракт, улицы Верхнюю Черепанова и Индустриальную. Зампредседателя заявил, что данные участки не первый год требуют ремонта, но последние несколько лет на них не хватало бюджета, поэтому приходилось ограничиваться ямочным ремонтом. По словам Пшизова, заметно улучшилась ситуация и с количеством мусора на дорогах.