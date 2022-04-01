В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

Сегодня, 1 апреля, синоптики объявили о сильном снегопаде в Нижнем Тагиле и Свердловской области. В Госавтоинспекции просят уральцев воздержаться от поездок на автомобиле.

«В связи с ожидаемым обильным снегопадом Госавтоинспекция региона призывает водителей по возможности ограничить поездки на личном транспорте, поездки по трассам региона лучше перенести на более благоприятное время. Водителям, не имеющим достаточного опыта управления, следует отказаться от поездок на личном транспорте», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

В ведомстве подчеркнули, что именно в период снегопадов в регионе регистрируется максимальное количество ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди. Экипажи ДПС будут патрулировать трассы региона и предупреждать водителей об опасности на определённых участках дорог, а также оказывать помощь участникам дорожного движения.

Госавтоинспекция советует водителям при управлении транспортными средствами выбирать пониженную скорость, соблюдать дистанцию и боковые интервалы до других транспортных средств, исключить обгоны. Во время поездок обязательно использовать ремни безопасности, маленьких детей перевозить в детских удерживающих устройствах, соответствующих росту и весу.