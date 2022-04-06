В Нижнем Тагиле объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега

Завтра, 7 апреля, в Нижнем Тагиле и Свердловской области ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с и мокрый снег. В ГУ МЧС региона советуют в ветреную погоду избегать шатких конструкций и навесных объектов, не подходить слишком близко к стенам домов и не вставать под балконами — из-за сильного ветра с крыш может сойти снег, лёд и плохо закреплённый шифер. Автомобилистам не рекомендуется парковать транспортные средства возле деревьев и рекламных щитов.

В ведомстве подчеркнули, что именно в период снегопадов в области регистрируется максимальное количество ДТП, в которых гибнут и получают травмы люди. Экипажи ДПС будут патрулировать трассы региона, предупреждать водителей об опасности на определённых участках дорог и оказывать помощь участникам дорожного движения.

Также сотрудники МЧС призывают свердловчан не пренебрегать правилами пожарной безопасности.