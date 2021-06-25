В Нижнем Тагиле объявлено предупреждение о первой степени опасности

В Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности — погода будет препятствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе с 17 часов 24 июня до 20 часов 28 июня, сообщает Уралгидрометцентр.

К метеоусловиям, из-за которых чаще всего объявляется предупреждение об атмосферном загрязнении, обычно относятся слабые ветры, штили, дымка и туманы. В такие дни над промышленными городами может появиться смог.

25–26 июня в Свердловской области ожидается ветер скоростью 4–9 метров в секунду, 27 июня скорость ветра снизится до 2–7 метров в секунду.