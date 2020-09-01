В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра и гроз

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 м/с и гроз с умеренными дождями. Непогода ожидается, по прогнозам синоптиков, 2 сентября. Напомним, завтра в городе также резко похолодает — с 26 до 13 градусов выше нуля в дневное время. В ночь со вторника на среду столбики термометров опустятся до 5 градусов выше нуля, позже — до плюс 2 градусов. Ветер в Нижнем Тагиле ожидается северный и северо-западный.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий необходимо проинформировать МКУ «ЕДДС администрации Нижнего Тагила» по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.