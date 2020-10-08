В Нижнем Тагиле объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра

В Нижнем Тагиле и других городах Свердловской области объявлено экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Непогода ожидается на Урале завтра, 9 октября. По прогнозу синоптиков, порывы ветра будут достигать 20 м/с. Спасатели рекомендуют свердловчанам отключить электричество и газ, а также перекрыть водопровод и закрыть все окна. На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и недостроенных зданий.

В выходные жителей Нижнего Тагила ждёт пасмурная погода, а также максимум 12 градусов выше нуля в дневное время суток и 8–9 градусов в ночное. Ветер в городе ожидается преимущественно юго-западный и западный.

В отдельных городах Свердловской области по ночам будет холодать в ближайшие выходные до минус одного градуса. В дневное время воздух прогреется в регионе максимум до плюс 14 градусов. Уральский гидрометцентр прогнозирует в основном облачную погоду с прояснениями и небольшие дожди на территории области.