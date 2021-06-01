В Нижнем Тагиле объявили победителей конкурса «Звёздочки ЕВРАЗа» на Урале

На Урале и в Сибири названы победители детского и юношеского творческого конкурса «Звёздочки ЕВРАЗа — 2021», в число призёров вошли дети сотрудников НТМК.

Конкурс «Звёздочки ЕВРАЗа» проводится с 2010 года. В нём участвуют дети и внуки сотрудников компании в возрасте от 6 до 16 лет. Выступить можно в трёх номинациях: вокал, хореография и фристайл. Тематика конкурса в этом году была «Мы — будущее!».

Всего на Урале было подано более 100 заявок на участие в конкурсе. В 2021 году жюри оценивало выступления дистанционно, в финал вышли 9 номеров. Такой же конкурс прошёл и в Сибири.

В состав жюри вошли: Иван Дмитриенко, автор и исполнитель хита «Венера-Юпитер»; Ольга Юшкова, директор джаз-клуба «Геликон» (Новокузнецк); Денис Кудряшов, руководитель эстрадного балета Уральского государственного театра эстрады, директор школы танцев Privilege (Екатеринбург).

«Творческий марафон детских талантов 2021 года завершён. ЕВРАЗ в очередной раз помог детям реализовать свои уникальные способности, стать смелее и увереннее. Я убеждена, что вы станете не только отличными артистами, но и хорошими людьми, ведь у вас есть достойный пример — ваши родители, металлурги и горняки. Я не сомневаюсь, что впереди у нас лучшее будущее, именно таков слоган ЕВРАЗа и цель нашей компании», — отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал, руководитель конкурса Елена Раудштейн.

Гран-при конкурса на Урале жюри присудило дуэту «Рондо» из Екатеринбурга, который представляли брат и сестра Захар и Злата Гавриловы. Они исполнили композицию «Свет и тени» Паоло Пиццигони. Мальчик играл на ксилофоне, девочка — на аккордеоне. Мама музыкантов работает главным специалистом логистического центра «Урал» Торговой компании ЕВРАЗа.

В номинации «Вокал» победила Валерия Солоненко и хореографический ансамбль «Контраст» с композицией «Дороженька». Мама Валерии работает в управлении контроля продукции, а папа — в рудоуправлении ЕВРАЗ КГОК. В номинации «Хореография» победу одержала Екатерина Андреева с танцем «Грушечкины сны». Папа Екатерины работает бригадиром на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК. В номинации «Фристайл» первое место у Иустины Зиминой, которая декламировала стихотворение Александра Блока «Девушка пела в церковном хоре». Папа Иустины трудится в цехе водоснабжения ЕВРАЗ НТМК.

Все лауреаты получили стелы, дипломы и подарочные сертификаты. Обладатели Гран-при поедут в Санкт-Петербург на музыкальный фестиваль Open Air VK Fest 2021.