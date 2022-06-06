В Нижнем Тагиле объявили итоги Фестиваля театров малых городов

5 июня в Нижнем Тагиле на торжественном закрытии Фестиваля театров малых городов объявили победителей конкурсной части. На закрытие одного из главных культурных событий приехал художественный руководитель Театра Наций и создатель фестиваля Евгений Миронов.

«Планка фестиваля поднимается с каждым годом всё выше. В этом году проведение фестиваля совпало с 300-летием Нижнего Тагила, поэтому наш праздник стал всеобщим. То, что происходит на Фестивале театров малых городов, опережает заметные события в столице, а это значит, что наконец-то исчезает само понятие “провинциальный театр”. Год от года наш фестиваль набирал обороты, и теперь его уровень достаточно высок, что меня очень радует. Это означает, что мы не зря работаем!» — сказал художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов.

Оценивало спектакли и определяло победителей жюри во главе с заслуженным деятелем искусств РФ Николаем Колядой. В состав конкурсной комиссии вошли народная артистка РФ Ольга Остроумова, режиссёр Алексей Федорченко, драматург Ярослава Пулинович и ведущие театральные критики России: Галина Брандт, Марина Дмитриевская, Алла Михалёва, Татьяна Тихоновец и Жанна Зарецкая.

Гран-при в номинации «Лучший спектакль большой формы» присудили Альметьевскому татарскому государственному драматическому театру за постановку «Жил Артыннан / Бегущий за ветром» (18+) режиссёра Камиля Тукаева. В номинации «Лучший спектакль малой формы» победил «Озор» (18+) режиссёра Елизаветы Бондарь, представленный Мирнинским театром из Якутии. Теперь лауреаты фестиваля по традиции представят свои постановки в Москве, на сцене Театра Наций.

Приз в номинации «Лучшая мужская роль» достался Руслану Бузину за роль Дракона в спектакле «Дракон» (16+) Театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска, режиссёром которого является Денис Бокурадзе. В номинации «Лучшая женская роль» отметили артистку Березниковского драматического театра Софью Демидову за роль Лизы в спектакле «Герб города Эн» (16+) режиссёра Павла Зобнина.

Приз «Надежда» присудили Марии Макаровой из Театра драмы Уссурийского городского округа имени В. Ф. Комиссаржевской за роль Анны в спектакле режиссёра Романа Габриа «Каренин» (16+).

Диплом Ассоциации театральных критиков получил артист из Альметьевского татарского государственного драматического театра Айрат Мифтахов за роли Хасана и Сохраба в спектакле «Жил Артыннан / Бегущий за ветром» (18+).

Кроме наград в основных номинациях, театрам были вручены специальные призы. Так, глава города Владислав Пинаев отметил постановку театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска «Дракон» (16+). В подарок театральной труппе вручили копию тагильского подноса, попавшего в книгу рекордов Гиннесса.

Специальный приз Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ за лучший актёрский дуэт присудили Инге Матис и Максиму Цыганкову из Театра драмы Каменска-Уральского. Также почётный диплом за лучший актёрский ансамбль от Министерства культуры Свердловской области увёз в Стерлитамак Эдуард Кочергин за спектакль «Жизель ботаническая» (18+), а специальный приз губернатора Свердловской области присудили Глазовскому драматическому театру за спектакль «Беги, серый! Беги» (16+).

В этом году в фестивале участвовали 16 творческих коллективов из разных регионов России: республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и Саха (Якутия), Пермского, Красноярского, Хабаровского и Приморского края, Свердловской, Кемеровской, Самарской и Волгоградской области.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, он состоялся в 19-й раз. Событие организуют с 2010 года по инициативе Евгения Миронова. В нём участвуют профессиональные театры из малых российских городов. Впервые фестиваль прошёл в Москве, а после — в Лысьве, Балаково, Пятигорске, Коломне и Зарайске, Дубне, Вольске, Тобольске, Новороссийске, Камышине и Набережных Челнах.