В Нижнем Тагиле обвиняемый в хищении швеллера до смерти забил очевидца, который дал против него показания

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти потерпевшего. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, 12 декабря 2019 года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить свидетелю по его уголовному делу, давшему в суде изобличающие показания о том, что обвиняемый украл швеллер.

По версии следствия, осуждённый ударил жертву более 12 раз по голове и не менее 20 раз по туловищу. От ударов мужчина скончался на месте. В ведомстве отметили, что ранее уголовное дело в отношении подсудимого уже рассматривалось с участием коллегии присяжных заседателей и в тот раз мужчину признали невиновным и оправдали, однако после, вынесли обвинительный вердикт и доказали, что мужчина причастен к совершению преступления.

Обвиняемый признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица в связи с выполнением общественного долга, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего). Тагилстроевский районный суд назначил злоумышленнику наказание в виде 8 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.