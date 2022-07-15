В Нижнем Тагиле общественный транспорт в День металлурга будет работать до часа ночи

В Нижнем Тагиле общественный городской транспорт в День металлурга 17 июля будет работать до 1:00. Для удобства тагильчан после праздничного салюта развезут трамваи, маршрутки и автобусы градообразующих предприятий.

Трамваи

— маршрут №3 (улица Островского — микрорайон Приречный — микрорайон Выя — улица Островского): по одному вагону по внутреннему и внешнему кольцам;

— маршрут №15 (депо Новая Кушва — микрорайон ГГМ): сделает несколько дополнительных рейсов.

Маршрутки

Маршрутные автобусы будут ожидать на остановках «Кинотеатр Современник» и «Театральная площадь». На них можно будет уехать в сторону микрорайонов Выя, Приречный, Красный Камень, ГГМ, Тагилстрой, Рудник им. III Интернационала.

— до ГГМ: проспект Ленина – улица Челюскинцев – Черноисточинское шоссе – проспект Октябрьский – проспект Уральский – улица Бригадная — «Пристань»;

— до Тагилстроя и Рудника имени III Интернационала:

1. проспект Ленина – проспект Мира – улица Циолковского – улица Индустриальная – улица Металлургов – улица Красных Зорь — улица Балакинская – улица Перова – улица Ульяновская;

2. проспект Ленина — улица Островского — улица Фрунзе — улица Космонавтов — улица Победы — проспект Мира — улица Циолковского – улица Индустриальная – улица Металлургов – улица Красных Зорь – улица Балакинская – улица Перова – улица Ульяновская.

— До Выи, Приречного, Красного Камня: проспект Ленина — проспект Мира – улица Победы – улица Космонавтов – улица Фрунзе – улица Островского – улица Газетная – улица Первомайская – проспект Ленина.

Также можно будет уехать от железнодорожного вокзала в сторону Дзержинского района:

— маршрут №50: Вокзал — «Универсам»;

— маршрут №55: Вокзал — площадь Танкостроителей – улица Калинина;

— маршрут №56: Вокзал – микрорайон Новая Кушва — Поликлиника;

— маршрут №57: Вокзал – горбольница № 1;

— маршрут №58: Вокзал – поселок Северный.

Автобусы ЕВРАЗ НТМК пойдут от «Театральной площади» через остановку «Кинотеатр Современник»:

— в микрорайон ГГМ: проспект Ленина – улица Островского – улица Челюскинцев – Черноисточинское шоссе – Октябрьский проспект – Уральский проспект – улица Береговая–Ударная;

— в микрорайон Рудник имени III Интернационала: проспект Ленина – улица Октябрьской революции – улица Кулибина – улица Фестивальная — улица Индустриальная – улица Металлургов – улица Красных Зорь — улица Балакинская – улица Перова – улица Ульяновская;

— микрорайоны Выя, Приречный, Красный Камень (по маршруту трамвая №3): проспект Ленина – улица Островского – улица Фрунзе – улица Космонавтов – улица Победы — проспект Мира – проспект Ленина.

До Дзержинского района пойдут автобусы от остановки «Театральная площадь» по маршрутам:

— проспект Ленина – улица Октябрьской революции – улица Кулибина – улица Фестивальная – Восточное шоссе – улица Ильича – улица Пихтовая – улица Максарева – улица Зари – проспект Ленинградский – улица Юности – Восточное шоссе.

— проспект Ленина – улица Октябрьской революции – улица Красногвардейская – улица Садоводов – улица Зеленстроевская – улица Алтайская – улица Юности – проспект Ленинградский – улица Зари – проспект Вагоностроителей – Восточное шоссе.