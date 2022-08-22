В Нижнем Тагиле общественники и полиция нашли нарушения в пункте приёма металлолома на Вые

В Нижнем Тагиле общественники совместно с полицией и ведомственной охраной ЖД РФ на Свердловской железной дороге выявили нарушения в пункте приёма лома и отходов чёрных металлов. Как сообщает общественный совет при МУ МВД России «Нижнетагильское», из незаконного оборота было изъято 210 килограммов лома.

В пункте приёма металлов на улице Быкова, 19 зафиксированы нарушения, полицейские изъяли из незаконного оборота 210 килограммов лома чёрного металла. Бизнесмен привлечён к административной ответственности по статье 14.26 КоАП РФ (нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и чёрных металлов и их отчуждения).

В полиции АН «Между строк» уточнили, что в целях предупреждения хищения лома и отходов цветных и чёрных металлов сотрудники проводят профилактические мероприятия по проверке нелегальных пунктов приёма. За 7 месяцев 2022 года было выявлено 109 нарушений закона, из незаконного оборота изъято более 80 тонн лома чёрного и цветного металла.