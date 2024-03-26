В Нижнем Тагиле oбщecтвeнники призывают жителей закрашивать граффити с рекламой наркотиков нa фacaдaх здaний

В Нижнем Тагиле владелец туристической компании «Медведь-Экстрим» Иван Воробьёв пpизывaeт жителей закрашивать надписи с рекламой наркотиков нa фacaдaх здaний. Πo его мнению, граффити — этo oдин из ocнoвныx видов рекламы наркодилepoв, кoтopыe пытaютcя популяризировать «закладки» и таким образом зapaбoтaть нa чужом гope.

«Когда-то молодёжь украшала стены безобидными граффити, но эти времена прошли. Сегодня практически каждое написанное на стене слово несёт большое горе семьям и огромные деньги дилерам. Многие, не понимая этого, за небольшую оплату расписывают фасады зданий адресами интернет-магазинов», — говорит Иван.

По мнению активиста, часто горожане, заметив надпись с адресом наркомагазина на стене многоквартирного дома, относятся к этому безразлично, забывая о том, что на эти надписи обращают внимание и дети, которые в силу своего возраста любопытны и стремятся к познанию нового и неизвестного.

«Очень радует, что есть и неравнодушные люди, которые понимают всю серьёзность ситуации и пытаются закрашивать эти надписи. Я хочу поддержать это меньшинство и призываю всех, кому это небезразлично! Одна закрашенная надпись — это большое дело. Более одной — огромный вклад в будущее! Многие, кто выходит на прогулку с собаками у дома или просто пройтись на сон грядущий, могут взять с собой один баллончик краски и сделать благое дело! Если видите тех, кто пишет эти надписи, не будьте равнодушными. Снимайте на видео и выкладывайте. Пусть все знают, кто это делает! Поддержите наше благое будущее! Кроме нас самих, оно мало кому интересно!» — поясняет общественник.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» вопрос журналиста переадресовали в мэрию. В пресс-службе администрации Нижнего Тагила, ссылаясь на администрацию Ленинского района, АН «Между строк» заявили, что такие действия активистов ничего не нарушают, более того, они являются добровольными помощниками. При этом чиновники посоветовали волонтёрам координировать свою работу с администрацией района.