В Нижнем Тагиле обрушился потолок в многоквартирном доме

Утром 20 сентября в подъезде многоквартирного дома № 32 на проспекте Мира обрушился потолок, сообщает ТРК «Телекон». Никто не пострадал, однако жители отмечают, что капитальный ремонт был сделан в прошлом году.

«Я отвела ребёнка в школу, зашла домой и буквально минуты через три-четыре услышала сильный грохот, подумала, что кто-то переезжает, может, что-то уронили. Открыла дверь и вот увидела, что, оказывается, обвалился потолок. Это было в 8 утра», — рассказала жительница дома.

Как пояснили в управляющей компании «Центр-НТ», капитальный ремонт не коснулся подъезда. Внутри проведена лишь косметическая отделка.

«Бонусом для жителей делают ещё и ремонт подъезда. Бесплатно абсолютно. То есть они штукатурный слой не убирали, а просто побелили. Видите, отвалился по всему периметру. Возможно, я не исключаю, что там что-то двигали, передвигали на этаже выше, и со временем эти вибрации достигли своего пика, и он взял и упал», — выдвинул свою версию директор УК «Центр-НТ» Никита Копаев.

Никита Копаев отметил, что на следующей неделе всё отремонтируют.