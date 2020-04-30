В Нижнем Тагиле обокрали магазин «Эльдорадо» в ТЦ DEPO (ВИДЕО)

В ночь на 29 апреля неизвестные проникли в ТЦ DEPO и обокрали магазин «Эльдорадо», сообщает ИА «Все новости». По данным издания, злоумышленники попали на территорию торгового центра через запасной вход. Грабители разбили стеклянные стены магазина «Эльдорадо» и проникли в торговый зал. Налётчики достали с витрины 10 сотовых телефонов марки iPhone и два Samsung, после чего скрылись до прибытия группы быстрого реагирования.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с незаконным проникновением». Если вы обладаете информацией об этом преступлении, обратитесь в дежурную часть отдела полиции № 16.