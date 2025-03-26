В Нижнем Тагиле обновят ещё один офис Сбера

Сбер обновит ещё одно отделение в Нижнем Тагиле. С 31 марта в офисе на Фрунзе, 58 / Космонавтов, 33 будет проходить ремонт. После завершения работ пространство офиса станет более удобным для посетителей. В отделении можно будет получить как классические финансовые продукты и услуги, так и нефинансовые сервисы, а также продукты компаний-партнёров Сбера. Открытие офиса состоится летом.

На время ремонтных работ тагильчане могут получить весь спектр банковских услуг в ближайших офисах Сбера на ул. Победы, 26 / Пархоменко,128 и Ломоносова, 49.

Снять наличные и совершить платёжные операции можно в банкоматах, расположенных рядом с отделением, по адресам:

ул. Фрунзе, д. 19

ул. Верхняя Черепанова, стр. 42

ул. Красноармейская, д. 192/16

ул. Верхняя Черепанова, д. 60

ул. Черных, 15

ул. Черных, д. 46а

ул. Лебяжинская, д. 34а

Также снять наличные можно через кассы магазинов «Пятёрочка», «Монетка», «Верный» и «Перекрёсток». Чтобы получить деньги, покупателю нужно озвучить запрос кассиру и совершить покупку на любую сумму. За одну операцию можно снять до 5 тыяч рублей. Услуга доступна держателям карт, выданных любыми российскими банками.

Сбербанк предлагает современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют проводить большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов и обращения к сети устройств самообслуживания, например, через интернет-банк и мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

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Пресс-служба

uralpr@sberbank.ru

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