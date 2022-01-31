В Нижнем Тагиле новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом — плюс 352 случая 

В Нижнем Тагиле каждый день фиксируется высокий рост заболеваемости COVID-19. Сегодня, 31 января, зарегистрировано 352 новых случая, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне, 30 января, диагноз подтвердился у 280 тагильчан. А в субботу, 29 января, заболели 395 человек — это абсолютный рекорд с начала пандемии. Всего в Нижнем Тагиле с 2020 года зарегистрировано 19 975 заболевших.

В Свердловской области за последние сутки выявили 2738 случаев заболевания. В воскресенье, 30 января, диагноз поставили 2712 пациентам, в субботу, 29 января, — 2562 свердловчанам. За всё время пандемии в регионе зарегистрировано 226 424 случая COVID-19.