В Нижнем Тагиле новостройки подешевели на 15%

Нижний Тагил занял 51-е место из 58 в рейтинге российских городов по ценам на квартиры в новостройках по итогам 2016 года. Об этом свидетельствуют данные исследования портала «Мир квартир». Согласно подсчётам экспертов, за прошлый год квадратный метр жилья в тагильских новостройках подешевел на 11,1% и достиг 37,14 тысячи рублей. А средняя стоимость продаваемых в городе первичных квартир снизилась на 15,3%, составив 1,88 млн рублей.

Большое снижение по итогам прошлого года показали также цены в новостройках в Оренбурге (на 15,2%), Краснодаре (на 12,5%), Тюмени (на 10,5%) и Саранске (на 9,5%). Самые дешёвые «квадраты» первичного жилья сейчас продаются в Магнитогорске (31,3 тысячи рублей), Саратове (32,7 тысячи рублей), Брянске (33,8 тысячи рублей), Ставрополе (34,9 тысячи рублей) и Липецке (35,7 тысячи рублей).

В 26 городах первичное жильё подорожало. Лидером по темпам роста цен в 2016 году стал город Сочи, где стоимость квадратного метра выросла на 13,3%, а квартиры – на 15,2%. Цены также заметно увеличились в Архангельске (на 12,3%), Кемерове (на 11,7%), Казани (на 8,9%) и Магнитогорске (на 7,6%). Между тем самое дорогое жильё сегодня по-прежнему продаётся в Москве, где за «квадрат» просят 205,7 тысячи рублей, и Санкт-Петербурге (103,8 тысячи рублей). В Сочи за метр нужно выложить 84,8 тысячи рублей.

Агентство новостей «Между строк»