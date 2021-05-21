В Нижнем Тагиле ночью сожгли автомобиль

В ночь на 21 мая в Нижнем Тагиле возле дома № 22 по улице Жуковского сгорел автомобиль. Сообщение о возгорании поступило на пульт МЧС около полуночи. Как рассказали в отделе надзорной деятельности, на площади 3 кв. м повреждён кузов и моторный отсек автомобиля УАЗ-33036.

«Владелец услышал хлопки, доносившиеся с улицы. Выглянул в окно и увидел, что машина горит. Соседи в этот момент вызвали пожарных», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. Незадолго до возгорания неизвестные люди выбили стёкла у машины. По факту пожара организована проверка.