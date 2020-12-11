В Нижнем Тагиле ночью неизвестные подожгли автомобиль

Вечером 10 декабря на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании автомобиля Haima 7, припаркованного возле дома № 32 по улице Фрунзе.

«Хозяйка машины, находясь в квартире, услышала крики с улицы: “Горит, горит”. Выглянув в окно, увидела пламя из-под капота своей машины. Выбежав на улицу, она вместе с прохожими попыталась потушить возгорание подручными средствами, но безрезультатно», — пояснили в отделе надзорной деятельности МЧС.

В итоге пожар был потушен пожарно-спасательными подразделениями МЧС. Площадь возгорания составила 1 кв. м. Огнём повреждены моторный отсек, капот автомобиля. По предварительным данным, причиной возгорания стал поджог.