В Нижнем Тагиле ночью горело общежитие на улице Гвардейской

В Нижнем Тагиле в ночь на 2 апреля загорелась комната на втором этаже в общежитии на улице Гвардейской, 23. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание, а также спасли из горящего дома 12 человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, в результате пожара никто не пострадал, на месте дежурила бригада скорой помощи. На вызове работало 6 единиц пожарной техники.

По неподтверждённой информации, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета нетрезвой тагильчанки в одной из комнат общежития. По словам очевидцев, женщине понадобилась медицинская помощь.