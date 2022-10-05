В Нижнем Тагиле ночные хулиганы терроризируют автовладельцев

Жители Тагилстроевского района Нижнего Тагила жалуются на участившиеся случаи автовандализма. Один из таких инцидентов, произошедших ночью 3 октября, попал на видео.

Как сообщают подписчики паблика «Инцидент Нижний Тагил», банда хулиганов, попавших на видео, вот уже несколько недель терроризирует местных жителей, пиная припаркованные у домов автомобили. От ударов обычно срабатывает сигнализация, которая мешает спать жильцам. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», пока обращений в полицию по таким фактам не поступало.

«Если вы стали очевидцем противоправного деяния либо в отношении вас совершено преступление или правонарушение, незамедлительно сообщайте об этом в органы внутренних дел. Сообщить информацию можно в дежурную часть МУ МВД России “Нижнетагильское” по телефону 8 (3435) 47-70-02 или на линию 102 с любого оператора сотовой связи», — уточнили в полиции.