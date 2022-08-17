В Нижнем Тагиле ночные дрифтеры терроризируют жителей Гальянки (ВИДЕО)

Жители Гальянки жалуются на любителей ночного дрифта, которые мешают им спать. В вечернее и ночное время на круговом перекрёстке Октябрьского и Уральского проспектов и на парковке гипермаркета «Лента» гонщики устраивают импровизированные соревнования, тем самым нарушая покой жильцов ближайших домов.

«Каждые выходные одно и то же. На круговом перекрёстке возле “Ленты” постоянно рёв моторов и визг шин. Иногда собираются на парковке у “Ленты” и там устраивают дрифт. Весь район слушает, как они рвут резину и сходят с ума. Никаких уже нет сил это терпеть и слушать», — рассказали АН «Между строк» местные жители.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пояснили АН «Между строк», что если вы стали свидетелями таких нарушений, то необходимо обращаться в дежурную часть.

«Инспекторы ДПС ориентированы на обеспечение безопасности дорожного движения в районе перекрёстка Октябрьский проспект — Уральский проспект в вечернее время, в том числе у ТЦ “Лента”. Если вы стали очевидцем дрифта, необходимо незамедлительно передавать информацию в дежурную группу ОГИБДД МУ МВД России “Нижнетагильское” по телефону 8 (3435) 47-70-01», — заявили в дорожной полиции.