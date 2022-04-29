В Нижнем Тагиле нижегородец хотел вызвать проститутку, но стал жертвой мошенников 

28 апреля в Нижнем Тагиле 37-летний мужчина из Нижегородской области стал жертвой интернет-мошенников. Как сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мужчина находился в командировке и решил встретиться с девушкой по вызову, найдя её анкету на сайте по предоставлению интимных услуг.

Потерпевший рассказал полицейским, что договорился по телефону с девушкой о предоплате в размере 1500 рублей, после чего направился к ближайшему банкомату. Там он внёс пятитысячную купюру, надеясь получить сдачу, но вместо этого из-за спешки и невнимательности сделал перевод всей суммы. Любитель «клубнички» немедленно набрал номер телефона, на который был сделан перевод, но трубку поднял неизвестный мужчина. Он заявил, что необходимо внести ещё 2 тысячи рублей в качестве залога. Нижегородец отказался, требуя вернуть деньги, но незнакомец положил трубку. Тут же ему перезвонил другой мужчина и заверил, что деньги обязательно вернутся, но потерпевший прекратил разговор и направился в отдел полиции, понимая, что стал жертвой мошенников.

В ходе проверки удалось выяснить, что телефон девушки был зарегистрирован в республике Марий Эл, телефон, на который был сделан перевод, — в Ульяновской области, а номер третьего собеседника — в Курганской области. Как утверждают в полиции Нижнего Тагила, с начала года это уже третье подобное заявление. В МВД уверены, что пострадавших на самом деле гораздо больше, только не все готовы рассказать об этой ситуации правоохранителям.