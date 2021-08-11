В Нижнем Тагиле неуправляемая грузовая «Газель» врезалась в забор у драмтеатра, едва не сбив прохожих

Сегодня днём в металлический забор у драматического театра на проспекте Ленина врезалась грузовая «Газель». Машина была без водителя. По данным отдела ГИБДД Нижнего Тагила, он припарковал автомобиль на обочине, но забыл поставить на ручник.

По словам очевидцев, проходивших в этот момент через сквер, машину остановили только забор и кусты. Никто из прохожих не пострадал, люди успели отбежать в сторону от автомобиля.

«В результате наезда “Газели’’ на металлическое ограждение никто не пострадал. Водитель припарковался на горе, заглушил двигатель, но оставил машину на первой передаче, из-за чего она и совершила произвольное скатывание», — отметили в ГИБДД.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.