В Нижнем Тагиле нетрезвый водитель устроил ДТП на Ленинградском проспекте (ВИДЕО)

Накануне, 29 февраля, в Нижнем Тагиле 61-летний водитель Nissan Qashqai устроил ДТП на Ленинградском проспекте. Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, авария произошла около 16:00, когда водитель японского кроссовера, двигаясь по проспекту, решил свернуть на улицу Володарского. В момент совершения манёвра он протаранил двигавшуюся навстречу легковушку ВАЗ-2105. От удара оба автомобиля влетели в сугроб.

Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции заподозрили водителя Nissan в употреблении алкоголя и провели медосвидетельствование. Результат оказался положительным — 0,919 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. В отношении виновника аварии был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (вождение автомобиля в состоянии опьянения).