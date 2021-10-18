В Нижнем Тагиле несколько управляющих компаний оштрафовали на 300 тысяч рублей

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения в работе нескольких управляющих компаний. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, организации допустили нарушения в обслуживании коммунальных сетей, а также в содержании козырьков и крылец подъездов.

«Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила в отношении управляющих организаций и их руководителей возбудила дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ “Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований”», — прокомментировали в прокуратуре.

Недобросовестные управляющие организации были оштрафованы департаментом государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области на общую сумму 300 тысяч рублей. Кроме этого, прокуратура потребовала незамедлительно устранить нарушения требований жилищного законодательства.